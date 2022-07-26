Halka arz büyüklüğü 367.4 milyon TL oldu

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. halka arzında hisse başına 4.68 TL’den toplam 78.5 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirildi. Halka arz büyüklüğü 367.4 milyon lira oldu.

İşleme aracılık eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, halka arzda toplam 114 bin 886 yatırımcıdan halka arz edilen ek satış hariç 66.8 milyon TL nominal değerli payların 6.84 katına denk gelen 456.65 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 6.43 katı, yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 15.29 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3.5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 0.07 katı talep geldi.