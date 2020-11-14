64 yaşındaki usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu Twitter hesabından açıklama yaparak, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" dedi.

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