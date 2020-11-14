Ünlü müzisyen Birol Namoğlu koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. Namoğlu, "Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo ağırlaşıyor. Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Virüs, ünlüler dünyasından da pek çok kişiye bulaştı. Virüsü yenenler olduğu gibi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenler de oldu.
TİMUÇİN ESEN
Usta oyuncu Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı. Aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından test yaptıran Timuçin Esen'in test sonucu pozitif çıktı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Esen, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs için çektiği kamu spotunda rol almıştı.
ESER YENENLER
Test sonucu pozitif çıkan başka bir ünlü ise komedyen ve oyuncu Eser Yenenler. Eşi ikinci çocuğuna hamile olan bir çocuk babası Yenenler'in İstanbul'daki evinde gördüğü tedavi sonucunda koronayı yendi.
ALİNA BOZ
Alina Boz da koronaya yakalandı. Oyuncu, "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.
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