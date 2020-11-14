Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo ağırlaşıyor. Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Virüs, ünlüler dünyasından da pek çok kişiye bulaştı. Virüsü yenenler olduğu gibi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenler de oldu.