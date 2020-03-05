Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) koronavirüs salgınının havacılık sektörüne olası etkileriyle ilgili yaptığı analizi güncelledi.

IATA 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada yolcu kaybı sebebiyle havayolu şirketlerinin 2020'de 29.3 milyar dolarlık ciro kaybına uğrayacağını bildirmişti. Birlik son yayımladığı analizde ise bu tahmini fazlasıyla yükseltti. IATA'nın son hesaplamasına göre dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle havayolu şirketleri 63 ila 113 milyar dolar arasında bir ciro kaybı yaşayacak. Koronavirüsün yayılma hızı ve yayıldığı ülke sayısı zararın hangi boyutta olacağında belirleyici olacak.

En kötü senaryoda beklenen kayıplar:

Pazar Yolcu sayısında beklenen düşüş (%) Cirolarda beklenen kayıp (milyar dolar) Avustralya, Çin, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Vietnam -23 49.7 Geriye kalan Asya Pasifik ülkeleri -9 7.6 Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre, İsveç, Birleşik Krallık -24 37.3 Geriye kalan Avrupa ülkeleri -9 6.6 Bahreyn, Irak, İran, Kuveyt, Lübnan, BAE -23 4.9 Geriye kalan Ortadoğu ülkeleri -9 2.3 Kanada ve ABD -10 21.1

Kargo taşımacılığında yaşanacak kayıpla ilgili ise henüz bir hesaplama yapılmadı.

ŞİMDİDEN SARS'I KATLADI

IATA'dan yapılan yazılı açıklamada salgın başladığından bu yana dünya genelinde havayolu şirketlerinin piyasa değerinin neredeyse yüzde 25 gerilediğine dikkat çekildi.

2003 yılında benzer bir zaman diliminde SARS salgını ortaya çıktığında hisselerdeki kayıp yüzde 4'te kalmıştı.