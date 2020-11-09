Resmen açıklandı! Koronavirüsü yüzde 90 önlüyor

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Pfizer ve BioNTech'ten yapılan resmi açıklamaya göre, deneysel koronavirüs (Covid-19) aşısı koronavirüsü yüzde 90'dan fazla bir oranda önlüyor. Reuters'ta yer alan habere göre, yapılan büyük çaplı araştırmadan elde edilen verilere göre geliştirilen deneysel koronavirüs aşısı dünyada bir milyondan fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüsü yüzde 90'dan daha fazla bir oranda önlüyor.

YÜZDE 90'DAN FAZLA ETKİLİ

43 binden fazla gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü.

AY SONUNA KADAR...

Aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 538 kişide denendiği ifade edilerek, aşının güvenli olduğunun tespit edildiği aktarıldı. ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ay sonuna kadar aşıyı kullanmak için “acil durum onayı başvurusunda” bulunmayı planlandığı öğrenildi.

"BUGÜN BİLİM VE İNSANLIK İÇİN HARİKA BİR GÜN"

Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" diyerek, dünyanın tam da ihtiyaç duyduğu bir anda Covid-19 aşısının üçüncü faz sonuçlarının koronavirüse karşı koruma sağladığını söyledi.

BIONTECH KURUCU ORTAĞI PROF. UĞUR ŞAHİN: BU İNOVASYON BİLİM VE KÜRESEL İŞBİRLİĞİ ÇABALARI İÇİN BİR ZAFERDİR

BioNTech Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel olarak aşının 3. aşama çalışmalarının ilk ara analizinin, aşının "Covid-19'u etkili bir şekilde önleyebileceğine dair kanıt sağladığını" belirterek, “Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir” dedi.

Prof. Dr. Şahin, "10 ay önce söz konusu aşıyı bulma yolculuğuna çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu. Özellikle bugün, hepimiz salgında ikinci bir dalganın ortasındayken ve birçoğumuz kısıtlamalara maruz kalırken, bu salgını sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda bu dönüm noktasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

2021 YILINDA 1 MİLYAR 300 MİLYON AŞININ ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Geçtiğimiz ay aşının ruhsat alması halinde bu yıl içerisinde 100 milyon aşının piyasaya sunulması, 2021 yılında ise 1 milyar 300 milyon aşının üretilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı. Aşıyı geliştiren BioNTech'in borsadaki hisse senetlerinin değeri ise 20 milyar Euro'yu aşmıştı. Son gelişmelerle birlikte Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin, Alman zenginler listesinde ilk 100'e girdiği açıklanmıştı.