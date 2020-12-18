Koronaya yakalanan Macron'dan kural ihlali!

AA

Koronavirüse yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, koronavirüs ile mücadele kapsamında 6'dan fazla kişiyle yemek yememe uyarısında bulunurken, kendisinin 10 kişilik bir grupla yemek yediği öğrenildi.

Mediapart internet sitesinin haberinde, Macron'un Elysee Sarayı'nda Başbakan Jean Castex ve siyasi partilerin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekilleri ile bir araya geldiği yemekte 10 kişinin bulunduğu aktarıldı. Haberde, Macron'un 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağını ihlal ettiği kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Macron, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada bir yemek masasında 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

AB LİDERLER ZİRVESİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ OLABİLİR

Öte yandan Macron'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Macron'a virüsün Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi. Macron'un, Kovid-19'a 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede yakalanmış olabileceğini ifade eden Veran, liderlerin zirve sırasında büyük bir salonda akşam yemeğinde bir araya geldiğini belirtti.