Macron koronavirüse yakalandı!

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Macron'un 7 gün süreyle karantinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal edildiği ve görüşmelerinin video konferans yöntemiyle gerçekleşeceği açıklandı. Macron'un virüsü nasıl kaptığı ise bilinmiyor.

Öte yandan, Fransa Başbakanı Jean Castex'in de Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüğü için kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.