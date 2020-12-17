Macron'la görüşen iki lider karantinaya girdi!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile pazartesi günü görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığının duyurulmasından sonra bugünkü resmi programını iptal etti.

Sanchez'in Madrid'deki Milli Kütüphane'deki bir etkinliğe Kral 6. Felipe ile katılması öngörülüyordu.

İspanya'da salgınla ilgili mevcut önlemlere göre Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temasta olanlara 10 günlük karantina uygulanıyor.

İspanyol basınının Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, Sanchez'in 24 Aralık'a kadar ev karantinasında kalarak çalışmalarına buradan devam edeceği, resmi programlarının iptal olduğu belirtildi.

Diğer yandan, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren üstlenecek Portekiz'de Başbakan Antonio Costa da dün Paris'te Macron ile öğle yemeğinde ikili görüşme yapmıştı.

Resmi programı gereği 19-20 Aralık'ta Afrika ülkesi Gine-Bissau'ya ziyareti öngörülen Costa'nın bugün Kovid-19 testi olacağı ve daha sonra kararını vereceği bildirildi.

Gün içerisinde video konferans ile toplantıları olan Costa'da Kovid-19 ile bağlantılı herhangi bir belirti görülmediği kaydedildi.

MICHEL DE KARANTİNAYA GİRDİ

İspanya Başbakanı Sanchez'in ardından karantinaya giren bir diğer isim de, AB Konseyi Başkanı Charles Michel oldu.

Michel'e yapılan testin negatif çıkmasına rağmen, önlem amaçlı olarak karantinaya girdiği ifade edildi.