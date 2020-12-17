Putin yanıt verdi: Ne zaman aşı yaptıracak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl sonu düzenlediği basın toplantısı açıklamalarda bulundu.
Salgın nedeniyle bu yıl telekonferans yoluyla gerçekleşen toplantıda gazeteciler Putin’e sorular sordu. Birçok televizyon kanalından canlı yayınlanan toplantıda moderatörlük görevini Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov üstlendi.
"SIRA BANA GELİNCE KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRACAĞIM"
Rusya lideri Putin, bir gazetecinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya cevap vererek, “Rusya, koronavirüs aşısını üreten ve tescil ettiren ilk ülke. Sputnik V iyi bir aşı, hem güvenli hem de hızlı etki ediyor. Belli yaş aralığındaki kişilere aşı uygulanmaya devam ediliyor. Herkesi uzmanların tavsiyelerine uymaya davet ediyorum. Benim yaş aralığımdakiler için aşı sırası henüz gelmedi. Bu yüzden daha aşı olmadım. Ama sıra bana gelince koronavirüs aşısı yaptıracağım” dedi.
"SALGINA HAZIRLIKLI DEĞİLDİK"
Rusya’nın sağlık sisteminin salgına hazır olmadığını söyleyen Putin, "Pandeminin hayatın her alanını etkilediği doğru, fakat bu koronavirüs Rusya’ya özgü değil, tüm dünyaya özgü bir problem. Pek çok sorunla karşılaşmış olmamıza rağmen kesin bir biçimde söyleyebilirim ki bu problemleri iyi bir biçimde başa çıktık, muhtemelen pek çok ülkeden çok daha iyi bir biçimde." dedi.
Bazı problemlerin hala çözülemediğini belirten Putin, "Hala karşılaştığımız sorunlar denizi var. Bu sorunlara hızlıca cevap verebilme yeteneği de var. Personellerimizi hemen yetiştirebildik, tıbbi kurumlarımızı hazırladık, ek ödemeler tahsis ettik ve sağlık alanındaki öğrencilerimizi harekete geçirebildik” dedi. Yaptıkları reformlar sayesinde Rus halkının doğrudan tıbbi ürün ve ilaçlara ulaşabildiğini söyleyen Putin, “Ülkede koruyucu ekipman üretimimizi hızla arttırdık. Maske üretimimiz 20 kat arttı. İlaç hacmi 2 katına çıktı. Bazı bölgelerde sorunlar var ama bunlar lojistik, üretim ve satın almayla ilgili sorunlar”" ifadelerini kullandı.
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