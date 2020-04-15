15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, salgının ekonomik etkileriyle ilgili de her geçen gün daha net bir resim ortaya çıkıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) dün yaptığı yazılı açıklamayla koronavirüs salgını sebebiyle havayolu şirketlerinin 2020 yılındaki gelir kaybının 314 milyar doları bulacağını açıkladı. Bu 2019 yılına oranla gelirlerin yüzde 55 düşmesi anlamına geliyor.
IATA'dan yapılan açıklamada dünyanın resesyona doğru gittiğine dikkat çekilerek "Koronavirüsün yarattığı ekonomik şokun etkileri en sert 2. çeyrekte görülecek. 2. çeyrekte küresel ekonominin yüzde 6 daralması bekleniyor. Yolcu talebi ekonomik büyümeyi yakından takip eder. Sadece 2. çeyrekte düşen ekonomik aktivite 3. çeyrekte yolcu talebinin yüzde 8 düşmesine yol açacak" değerlendirilmesinde bulunuldu.
NİSAN BAŞINDA YÜZDE 80 DÜŞÜŞ
Tabii yolcu sayısının düşmesinde ekonomik aktivitenin yavaşlamasının yanında ülkelerin uygulamaya koyduğu seyahat kısıtlamaları da etkili oluyor. Seyahat kısıtlamalarının yolcu talebine etkisinin en sert şekilde 2. çeyrekte görüleceğini belirten IATA, açıklamasında "Nisan başı ilk verilere göre yolcu sayısında yüzde 80 düşüş yaşandı. Yerel pazarlarda üçüncü çeyrek itibarıyla yolcu talebi canlanmaya başlayabilir. Ancak hükümetlerin seyahat kısıtlamalarını kaldırmaları uzun süreceği için uluslararası uçuşların toparlanması daha uzun sürebilir" ifadeleri yer aldı.
'ACİL DESTEK LAZIM'
Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA CEO'su Alexandre de Juniac "Sektörün görünümü her geçen gün daha da kararıyor. Krizin büyüklüğü 'V' şeklinde toparlanmayı düşük bir ihtimal haline getiriyor. Gerçekçi olmak gerekirse yerel uçuşların uluslararası uçuşlardan daha hızlı toparlanmasıyla U şeklinde bir toparlanma gerçekleşecek. Sadece 2. çeyrekte havayolu şirketleri 61 milyar dolarlık nakit rezervlerini harcamak zorunda kalabilir. Bu havacılık sektörüne bağlı 25 milyon çalışanı risk altına sokuyor. Acil bir destek verilmezse birçok havayolu ayakta kalamayacak ve ekonomik toparlanmayı göremeyecek" ifadelerini kullandı.
10.7 KATINA ÇIKTI
Alexandre de Juniac'ın da belirttiği gibi sektörün görünümü her geçen gün daha da kararıyor. Bu değişim IATA'nın gelir kaybı tahminlerinden rahatça gözlemlenebiliyor. IATA ilk olarak şubat ayında koronavirüs salgını sebebiyle havayolu şirketlerinin kaybının 29.3 milyar dolar olacağını duyurmuştu. Ardından mart başında bu tahminini 113 milyar dolara, 3 hafta önce ise 252 milyar dolara yükseltti. Son 314 milyar dolarlık gelir kaybı tahmini kuruluşun ilk tahmininin 10.7 katı oldu.
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