HABERTURK.COM

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold modellerini de üreten Güney Kore’deki fabrikasının koronavirüs riski nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Seul’e 200 km uzaklığında bulunan Gumi’de yer alan fabrika, bir çalışanda tespit edilen virüs nedeniyle geçici olarak üretime ara verdi. Fabrikadaki diğer çalışanlar ise önlem olarak karantinaya alındı.

KATLANABİLİR TELEFONLARINI BU FABRİKADA ÜRETİYOR

Samsung ürün ve ekosistemine dair haberleriyle bilinen SamMobile’ın haberine göre Güney Kore'nin Gumi kentindeki fabrikanın akıllı telefon üretiminden sorumlu olan kablosuz biriminde bir çalışanda zatürree benzeri bir hastalık tespit edildi. Bu çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlendi.

SATIŞLAR DÜŞECEK, FİYATLAR ARTACAK!

Şirketten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Dezenfeksiyon ve kontrol için gerekli tüm önlemler derhal uygulanmaya başlanıyor” denildi.

Haftasonu kapatılarak üretime ara verilen fabrikada, diğer çalışanların testlerinin tamamlanmasının ardından bugün veya yarın tekrar üretime devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE FİYATI 14 BİN 499 TL

EKRANI DA FİYATI DA KATLADI! Güney Koreli Samsung, katlanabil...

BU DA OLDU! SATIŞA ÇIKMADAN ZAM GELDİ! Samsung’un gelecek ay Türkiye’de...

Güney Kore’nin Gumi kentindeki fabrikada, Samsung’un geçen yıl tanıttığı ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy Fold’un yanısıra, geçen haftalarda duyurduğu ilk katlanabilir cam ekranlı modeli Galaxy Z Flip’in de üretimi gerçekleştiriliyor.

Galaxy Fold modeli Türkiye’de satışa sunulmazken, Samsung, Türkiye’de online mağazası aracılığıyla Galaxy Z Flip modeli için ise 14 bin 499 TL’lik fiyatla tüketicilerden siparişlerini alıyor.