22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsung’un 11 Şubat’ta tanıtıp, ön siparişe açtığı ve Türkiye’de resmi satışına 6 Mart’ta başlanacak olan Galaxy S20 serisi ile katlanabilir cam ekranlı telefonu Galaxy Z Flip’e daha piyasaya çıkmadan zam geldi.
Güney Koreli şirket, 10 gün önce Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra ile Galaxy Z Flip modellerinin tanıtmıştı. Samsung’un akıllı ve katlanabilir pazardaki yeni amiral gemileri olarak duyurulan bu 3 telefonun Türkiye için tavsiye edilen perakende satış fiyatları da açıklanmıştı.
Samsung’un online mağazası üzerinden ön siparişe de açılan bu 4 telefon modeli, henüz son kullanıcıya ulaşamadan fiyat artışı ile karşı karşıya kaldı.
6 Mart’ta resmi satışına başlanacak olan Galaxy S20 serisi modellerinden Galaxy S20 için daha önce 7 bin 799 TL olarak açıklanan satış fiyatı 500 TL artışla 8 bin 299 TL’ye çıktı.
Eski Fiyat (TL)
Yeni Fiyat (TL)
Galaxy S20
7799
8299
Galaxy S20+
9299
(değişiklik yok)
Galaxy S20 Ultra
11999
12499
Galaxy Z Flip
13499
14499
Daha önce 9 bin 299 TL olarak duyurulan Galaxy S20+ modelinin fiyatında henüz bir değişikliğe gidilmezken, 10 gün önce 11 bin 999 TL olarak açıklanan Galaxy S20 Ultra’nın Türkiye’deki fiyatı da yine piyasaya henüz çıkmadan 500 TL artışla 12 bin 499 TL’ye yükseldi.
Z FLIP'İN SATIŞ FİYATI 1000 TL ARTTIRILDI
Samsung’un yaptığı bu son dakika zammından şirketin katlanabilir cam ekranlı telefonu Galaxy Z Flip de nasibini aldı. 10 gün önce Samsung, Galaxy Z Flip’in Türkiye için satış fiyatının KDV dahil 13 bin 499 TL olacağını duyurmuştu.
Ancak Samsung’un Türkiye’deki online mağazasında Galaxy Z Flip için güncel fiyatın 14 bin 499 TL’ye çıkarıldığı görüldü. Henüz piyasaya çıkmadan Galaxy S20 ve Galaxy S20 Ultra’ya 500 TL olarak yansıyan zam, Galaxy Z Flip’te ise 1000 TL’yi bulmuş oldu.
Samsung'un resmi sitesinde Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip için 22 Şubat itibariyle güncel fiyatlar şöyle:
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