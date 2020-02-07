07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli uzmanlar, ölümcül koronavirüsün yarasalardan insanlara, karıncayiyenler (pangolin) aracılığıyla bulaşmış olabileceğini duyurdu.
Çin’den dünya geneline yayıldığı düşünülen ölümcül koronavirüs ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
İHA'nın haberine göre; Çinli uzmanlar, karıncayiyenlerden alınan genlerin, korona genleriyle yüzde 99 benzerlik gösterdiğini bu nedenle yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen virüsün taşıyıcısının karıncayiyenler olabileceğini açıkladı.
Çin Güney Tarım Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu tespitin virüse karşı alınacak önlemler için önemli bir gelişme olduğu ifade edildi. Hong Kong Üniversitesi Veterinerlik Bölümünden Profesör Dirk Pfeiffer ise, alınan genlerin temsili olduğunu bu nedenle bu tespitin yanlış olabileceğini belirtti.
Öte yandan karıncayiyenler, uluslararası yasalarla korunmasına rağmen yasa dışı yollarla en çok ticareti yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor. Karıncayiyenler, Çin gibi birçok Asya ülkelerinde yemek olarak tüketilirken, birçok ilacın üretiminde de kullanılıyor.
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