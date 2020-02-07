07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin gömülmesini yasaklayarak, yakılacağını duyurmuştu.
Daily Star'da yer alan bir haberdeki iddialara göre; Wuhan koronavirüs krematoryumları (cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer) 7 gün 24 saat çalışıyor ve 28 Ocak'tan bu yana her gün 100 koronavirüs kurbanının cansız bedeni yakılıyor.
"EVE GİDEMİYORUZ"
Wuhan banliyösünde cenaze işlemleriyle ilgilenen bir işçi, krematoryum çalışanlarının ölü bedenlerle başa çıkmak için 7/24 çalıştığını ayrıca işçilerin tükendiğini ve uygun ekipman olmadan çalıştığını iddia etti.
Yun olarak tanımlanan kişi, “Çalışanların yüzde 90'ı 7/24 çalışıyor. Eve gidemiyoruz. Tüm Wuhan ölü yakma odaları 24 saat çalışıyor. Gerçekten daha fazla insan gücüne ihtiyacımız var" dedi.
"HER GÜN EN AZ 100 CESET TORBASINA İHTİYACIMIZ VAR"
Yun, hepsi aynı durumda olan diğer krematoryum işçileriyle de konuştuğunu iddia etti ve ekledi: "Her gün, en az 100 ceset torbasına ihtiyacımız var."
“Duramayız çünkü cesetleri uzun süre dışarıda bırakamayız" diyen Yun, sözlerine şöyle devam etti: "Cansız bedenlerin transferini yapan bizler için koruyucu elbiseyi korumak çok önemli. Bu yüzden uzun süre bir şey yiyip içmiyoruz çünkü tuvalete giderken koruyucu elbiseyi çıkarmamız gerekiyor. Koruyucu elbise kullanıldıktan sonra tekrar giyilemez.”
"ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDEYİZ"
Bir başka çalışan ise, “Cenaze evlerinde erkek personeller cenazeleri topluyor, kadın personeller ise cenaze evini dezenfekte ediyor. 24 saat çalışıyoruz, çok yorgunuz."
Tesisi dezenfekte etmek için uygun ekipmana sahip olmadıklarını iddia eden işçi, yeterli medikal ekipmanları olmadığını, iki kat plastik eldiven taktıklarını ve yüzücü gözlüğü takmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Çöküşün eşiğindeyiz. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var" dedi.
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