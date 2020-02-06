Çinli yetkililer, koronavirüste vaka sayısı arttıkça yer kalmayan hastanelerin hafifletilmesine yardımcı olmak için Wuhan'da 1.000 yataklı bir hastane inşa ettiler. Ancak sağlık görevlileri hasta yükünün fazla olması nedeniyle evlerine dahi gidemiyor.