07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 638'e yükseldi. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Eski Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yang Gonghuan'dan korkunç bir iddia geldi. Dr. Gonghuan, Wuhan'daki doktorların Hubey'i feda etmenin gerekli olduğunu itiraf ettiklerini belirttikten sonra koronavirüs mücadelesini bir savaşla mukayese etti.
11 MİLYON İNSAN FEDA EDİLDİ
Daily Star gazetesinde yer alan habere göre; Çin'in dünyayı koronavirüsten kurtarmak amacıyla karantina altında olan Wuhan'daki 11 milyon insanı feda ettiği iddia edildi.
Dr. Yang Gonghuan, Çin politikasını bir savaşa benzetti ve devletin Çin'i ve dünyayı koronavirüsten korumak için Wuhan'ı feda etmeye karar verdiğini açıkladı.
"BAZI ŞEYLER ZOR AMA YAPILMASI GEREKİYOR"
Dr. Yang Gonghuan, "Eğer eyalet tamamen karantina altına alınmamış olsaydı, insanlar tıbbi yardım almak için ülkenin dört bir yanına gidecekti ve salgın tüm ülkeyi ele geçirecekti. Karantina, Hubey ve Wuhan'a çok fazla zorluk getirdi ancak yapılacak en doğru şeydi. Bu, savaşmak gibi... Bazı şeyler zor ama yapılması gerekiyor" dedi.
Virüsle savaş devam ediyor. Doktorların test kitleri ve maskeleri de dahil olmak üzere pek çok tıbbi malzemenin tükendiği bildiriliyor.
"HENÜZ ENFEKSİYONLARIN ZİRVESİNE ULAŞAMADIK"
Hubey Eyaleti Üçüncü Halk Hastanesinde çalışan bir doktor karantinadaki kaosu ortaya çıkardı ve şunları söyledi: “Maskeleri, eldivenleri ve koruyucu kıyafetleri tasarruflu bir şekilde kullanmamız ve içme suyundan kaçınmamız tavsiye edildi bu sayede tuvalete gitmemiz gerekmeyecekti. İşler düzeliyor ama bize aşırı yükleniliyor, 7/24 tanısal testler yapıyoruz, bunları tamamlamak için mücadele ediyoruz. Bence henüz enfeksiyonların zirvesine ulaşmadık."
Doktor, mücadeleye rağmen, şehri kilit altına almanın yapılacak doğru şey olduğunu kabul etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazıları Hubey'in feda edildiğini söyleyebilir ancak bu, virüsün etkili bir şekilde başka bir yere yayılmasını önledi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!