24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında bugüne dek 68 ülkeye uçuşları durdurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, geçen pazar günü 27 Mart'tan itibaren sadece beş şehire uçuşların yapılacağını açıkladı. Buna göre 27 Mart tarihinden itibaren Moskova (Rusya),Adis Ababa (Etiyopya),New York (ABD),Washington (ABD) ve Hong Kong dışındaki tüm yurt dışı noktalara uçuşlar duracak.
ABD'DE YAYILDI
Bu beş noktadaki koronavirüs vakaları da dikkat çekiyor. ABD'de 50 bini bulan vaka sayısının yarısı New York'ta kaydedildi. New York'taki ölü sayısı ise 210. Uçuşun devam edeceği ABD'deki bir diğer nokta Washington'da ise vaka sayısı 2 bin 200'ü aşarken 110 olan ölü sayısı ile alarm veriyor. ABD, son 14 günde Çin, İran ve Avrupa ülkelerinde bulunanları ise kabul etmiyor. Dolayısıyla virüsün yaygın olduğu diğer ülke vatandaşlarının ABD üzerinden gelme riski bulunmuyor.
DİĞER 3 NOKTA
ABD'ye göre virüsün hayli az görüldüğü Rusya'da ise vaka sayısı 500 dolayında. Hong Kong'da 386, Etiyopya'da ise 12 vaka kaydedildi.
YASAKLI 68 ÜLKE
21 Mart itibarıyla 46 ülkeye daha uçuş yasağı kararının alınmasıyla birlikte Türkiye'nin uçuş trafiğini kapattığı ülke sayısı 68'e yükselmişti. O ülkeler:
Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman ve Ürdün.
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124 ÜLKEYE UÇUYORDU
Dünyadaki 193 ülkenin 124'üne THY uçuyordu. 27 Mart'ta bu sayının 4 ülkedeki 5 noktaya düşmesiyle birlikte havadaki kırmızı-beyaz hareketlilik büyük ölçüde azalmış olacak.
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