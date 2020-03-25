Koronavirüs ölümden sonra bile akciğerde kalmaya devam ediyor!

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Çinli araştırmacılar, koronavirüsten hayatını kaybeden 29 hastaya otopsi yaptı. Araştırmayı yürüten uzmanlardan biri, yapılan bu çalışmanın daha spesifik tedavi planı geliştirilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Uzmanlar, yapılan otopsi sonucunda koronavirüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğü ortaya koydu.

Pekin'de düzenlenen bir basın toplantısında açıklama yapan Pekin Üniversitesi Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Wang Guiqiang, yeni tip koronavirüsün ilk olarak hastaların akciğerlerine saldırdığını bulduklarını duyurdu.

HAYATİ ORGANLARA ZARAR VERİYOR

Otopsi sonucunda edinilen bilgilerden birinin de, hastaların bağışıklık sistemlerinin zarar gördüğü ve bağışıklık hücrelerindeki önemli düşüşün ölümlerin önemli bir faktör olabileceği vurgulandı. Bağışıklığın azalmasının, bakteri ve mantar enfeksiyonu olasılığını artırdığı ve kritik durumdaki hastaların birden fazla enfeksiyona maruz kaldığı kaydedildi.

Öte yandan kalp, karaciğer ve böbrekler de dahil olmak üzere diğer organlarda da hasar olduğu belirtilirken,organ yetmezliğinin önüne geçmek i çin kritik organları desteklemenin önemli olduğunun altı çizildi.

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