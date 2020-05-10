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10 Mayıs İnme Farkındalık Günü kapsamında Covid-19'un inme üzerindeki etkisini açıklayan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Serebrovasküler hastalıklara neden olan çok sayıda değiştirilemeyen ve değiştirilebilen risk faktörü bilinmektedir. Son aylarda bütün dünyada ciddi sağlık problem durumunda olan ve pandemic olarak kabul edilen COVID-19(corona virus) salgını sırasında bildirilen raporlar, hastalığın sadece solunum yollarını değil, nörolojik sistemleri de etkilediğini ortaya koymaktadır" ifadelerinde bulundu.

COVID-19 İNMEYE NEDEN OLABİLİR

Hastaların yaklaşık üçte birinde nörolojik bulgular rapor edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, "Mevcut durumda bildirilen en yaygın belirtiler koku ve tad alma bozukluğudur fakat yoğun bakım ihtiyacını artıran ve yoğun bakımda hastanın akıbetini belirleyen en önemli faktörlerin hastanın sahip olduğu serebrovasküler risk faktörleridir.

Yaş, hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp hastalıklarının varlığı bu durumlarda sadece inme oranlarını artırmakla kalmayıp, hastaların enfeksiyonla daha başarılı mücadele edip edememesini belirleyebilmektedir. Sigara da mevcut kronik hastalıklar gibi hem inme risk faktörünün artırmakta hem de Covid-19 enfeksiyonu durumunda iyileşmeyi zorlaştırmaktadır. Covid-19 enfeksiyonu hem direkt virüsün nörolojik yapıları etkilemesiyle hem de kan pıhtılaşma özelliklerini, damar yapısını etkileyerek inmeye neden olabilmektedir ve bu durum mevcut çalışmalara göre yüzde 5-6 sıklığında ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde alınan çok ciddi önlemler özellikle de 60 yaş üstü kişiler için riski azaltmaya yöneliktir. 60 yaş üstü bireylerde özellikle serebrovasküler hastalık risk faktörlerinin oldukça yaygın olduğu dikkate alınırsa bu yaş gruplarında önlem ve erken tedavinin önemi daha da belirginleşmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel önlemlerin ve enfeksiyonu önlemeye yönelik kurallara uyumun, bu dönemde hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, diğer önemli bir noktanın da bütün dünyada sağlık otoritelerince dikkat çekildiği üzere, mevcut kronik risk faktörlerinin, bu zor sağlık ortamında da düzenli ve özenli devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

"COVID-19 VE NÖROLOJİK HASTALIKLARIN RİSK FAKTÖRLERİYLE MÜCADELEDE BAŞARI ANCAK BİRLİKTE MÜMKÜN"

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Korunma yolları ve erken tedavi, nörolojik hastalıklarda da en önemli stratejik yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu hastalıklar için risk faktörlerinin çoğu ortaktır ve toplumda risk faktörlerinin farkındalığının artırılması ve korunma yolları konusunda eğitim çok önemlidir. Teknolojik gelişmeler beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde de gelişmeleri hızlandırmakta, çağın getirdiği olanaklar nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisine de uygulanmaktadır."

Prof. Dr. Öztürk, "Toplum sağlığı açısından günümüz koşullarında salgın hastalıklara yaklaşımda olduğu gibi, nörolojik hastalıklara sahip kronik hastaların yanı sıra sağlıklı ve risk altındaki toplumu da korumaya yönelik, ileriye dönük güçlü stratejileri de gerektirmektedir. Toplumun risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatılmaları ve bu konuda toplumun bütün organlarının uygun ortamı hazırlaması ve sürdürmesinin ilaç tedavileri kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır. İnme belirtilerinin toplum tarafından tanınması, hastaların tedavi olanaklarına vakit kaybetmeden ulaşmasında en önemli faktördür.

Mevcut Covid-19 enfeksiyonu salgınıyla mücadele ve maalesef her zaman mevcut olan nörolojik hastalıkların risk faktörleriyle mücadelede başarı ancak birlikte mümkündür" dedi.