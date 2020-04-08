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Türkiye’deki bir grup mühendis tarafından COVID-19 pandemisi kapsamında, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına destek olmak için başlatılan “3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi”ne destek her gün artıyor. Twitter üzerinden Türkiye'deki 3D yazıcı sahiplerine yaptıkları açık çağrı ile başlayan hareket ile 3 haftada 40 binden fazla siperlik üretildi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi.

“3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi”, COVID-19 salgını kapsamında sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına yönelik harekete geçen bir grup mühendisin, Türkiye'deki 3D yazıcı sahiplerine Twitter üzerinden yaptığı açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üretim hareketi olarak başladı.

Kolektif üretim hareketi, www.3boyutludestek.org internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye geneline çağrıda bulunarak kısa zamanda binlerce gönüllüye ulaştı. Gönüllü olarak sağlık çalışanları için siperlik üretmek ve üretim için ihtiyaç duyulan hammadde özelinde destek vermek isteyenler 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi’ne dahil oluyorlar.

Şu an 81 ilde 4 bin adetten fazla 3 boyutlu yazıcı ile gönüllüler tarafından üretilen siperlikler, İstanbul’da Türkiye Motosiklet Platformu’nun gönüllü ekibi ile diğer illerde ise WhatsApp grubu üzerinden gönüllülerce ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

‘HEDEFİMİZ TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZ KALKANI TEMİN ETMEK’

3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucularından İlker Vardarlı “Plaftormumuz, direkt olarak sağlık personellerinin Koronavirüs’ten korunmalarına destek olmak için başlattığımız bir sosyal sorumluluk girişimi. 3 Boyutlu Destek Ekibi olarak aramıza katılmak isteyen 3 boyutlu yazıcı sahiplerini, bu kolektif üretime destek vermek isteyen kurum ve şirketleri aramıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Vardarlı, şunları söyledi:

“3 haftada 81 ilde 4000’den fazla 3D yazıcı ile 40.000’den fazla siperlik üretildi ve 250’yi aşkın sağlık kurumuna ulaştırıldı. 3 Boyutlu Destek olarak başlattığımız bu gönüllülük hareketi, hem gönüllüler hem de ulaştığımız sağlık kuruluşları açısından tüm ülkeye yayılmış durumda. Yeni gönüllülerimiz ile daha fazla siperlik üretmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle tüm destek vermek isteyenleriwww.3boyutludestek.org web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz.”

NASIL DESTEK OLABİLİRSİNİZ?

3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi’nden verilen bilgiye göre 3 boyutlu yazıcısı olan herkeswww.3boyutludestek.org adresinden form doldurarak üretim ağına katılabiliyor.

Ham madde ve diğer konularda destek olmak isteyen kişi ve kurumlar iletisim@3boyutludestek.org adresinden ekip ile iletişime geçebiliyor. Platform yaptıkları çalışmalar hakkında başta Twitter ve Instagram olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından @3BoyutluDestek kullanıcı adı ile takipçilerine duyuruyor.

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