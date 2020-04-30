30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Facebook, 2020 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Koronavirüs salgınının damga vurduğu bu yılın ilk çeyreğinde Facebook’un gelirleri yüzde 18 artarken, sosyal ağın net kârı ise tamı tamına yüzde 102 fırladı.
2019 yılının ilk çeyreğinde 15 milyar dolar olan Facebook’un toplam gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 17.7 milyar dolara çıktı. Geçen yılın ilk 3 ayında 2.4 milyar dolar olan sosyal ağın net kârı ise iki kat artarak, 4.9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısı da yüzde 10’luk artışla 31 mart 2020 itibariyle 2.6 milyara ulaştı.
Facebook topluluğun aylık toplam aktif kullanıcı sayısı (milyar)
Sosyal ağın günlük aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda yüzde 11 artarak 1.7 milyarı geçti. Böylece 2019 yılı sonuna göre Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 77 milyon, aylık aktif kullanıcı sayısı ise 105 milyon artmış oldu.
Facebook’un yanı sıra, Instagram ve WhatsApp’tan oluşan Facebook grubunun toplam günlük aktif kullanıcı sayısı 2.3 milyarı aşarken, toplam aylık aktif kullanıcı sayısı ise 3 milyara çıktı.
HİSSELERİ YÜZDE 10 YÜKSELDİ
Şirketin, piyasadaki beklentilerin üzerinden gelen ilk çeyrek sonuçları New York Borsası’nda işlem gören Facebook hisselerinin fiyatını yüzde 10’luk yükselişle 194 doların üstüne taşıdı. Bu artışın etkisiyle Facebook’un piyasa değeri de bir günde 30 milyar dolardan fazla artışla 553 milyar dolara çıktı.
Facebook'un net kârının çeyrek bazında değişimi (milyon dolar)
Koronavirüs salgının ilk çeyrekte kısıtlı etkisinin görüldüğü Facebook bilançosunda, içinde bulunulan ikinci çeyreğin kritik olduğu ifade ediliyor. Gelirlerinin yüzde 98’lik kısmını platformu üzerindeki reklamlardan elde eden Facebook ve grup şirketlerine yönelik reklam talebinin Covid-19 ile birlikte nasıl bir yön izleyeceği merak konusu. Ancak salgın nedeniyle eve kapanan kullanıcıların artan internet kullanımının Facebook ve benzeri sosyal platformlara olumlu yansıması bekleniyor.
ZUCKERBERG AÇIKLADI, FACEBOOK 3 ALANA ODAKLANDI
Topluluk olarak aylık 3 milyar, günlük ise 2.3 milyar kullanıcılarının bulunduğunu belirten Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, “Covid-19 ile birlikte şu üç alana odaklandık: İnsanların bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak, halk sağlığı müdahalesine yardımcı olmak ve özellikle küçük işletmeler için ekonomik iyileşme üzerinde çalışmak” dedi.
Zuckerberg, “Sağlık görevlileri ve hükümetlerin yetkili bilgilerini içeren bir Covid-19 Bilgi Merkezi ve insanları evde kalmaya teşvik eden mesajlar oluşturduk. Facebook uygulamasının en üstüne koyduğumuz bu Covid-19 Bilgi Merkezi'ne şu ana kadar 2 milyardan fazla kişiyi yönlendirdik” diye konuştu.
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