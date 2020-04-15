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Pegasus'un yolcu sayısı mart ayında, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 44.1 azalarak 1.34 milyon oldu.

Şirketten KAP'a dün akşam yapılan açıklamaya göre, yolcu doluluk oranı da Mart ayında geçen yıla göre 7.5 puan düşüşle

yüzde 80.1 oldu.

Mart ayında koronavirüs salgınına karşı önlem alınmaya başlanması nedeniyle yolcu trafiğinde düşüş yaşandı.