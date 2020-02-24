Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.

Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının İran'ı ziyaret ettiği belirtildi.

KORONAVİRÜS O ÜLKELERE DE SIÇRADI!