AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

KESİNLEŞEN VAKA SAYISI: 77 BİN 150

AA'da yer alan habere göre böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 594’e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı.

MÜŞAHEDE SAYISI: 97 BİN 481

Bununla birlikte Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434’e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481’e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19’dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734’e çıktı. Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong’da 74’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

12 ARALIK'TA İLK VAKA AÇIKLANDI

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

İTALYA'DA 3'ÜNCÜ ÖLÜM DE YAŞANDI

İtalya’da korona virüsü nedeniyle 1 ölüm daha yaşanırken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 3’e yükseldi. İtalya’nın Lombardy Bölgesi Meclis Üyesi Guilio Gallera bölgede bulunan Crema kasabasında, aynı zamanda kanser hastası olan yaşlı bir kadının korona virüsü nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yaşanan ölümle, İtalya’da korona virüsü nedenli ölüm sayısı 3’e çıkarken, ülke genelinde 157 onaylanmış vaka kaydedildi.

AVUSTURYA İTALYA'DAN TREN SEFERİNİ DURDURDU

Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu. ÖBB'den yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar askıya alındığı bildirildi. İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.

GÜNEY KORE'DE "KIRMIZI" ALARM VERİLDİ

Güney Kore'de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, vaka sayısı 602'ye yükseldi. Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bugün hükümetin vakalarda artış yaşanmasının ardından ülkedeki alarm seviyesinin 4 olan en yüksek seviyeye yükselttiğini açıkladı.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 2 OLDU

İsrail’de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edildiği duyuruldu. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşından birinde daha virüsün tespit edildiği belirtildi. Test sonucu pozitif çıkan kişinin Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki Sheba Tıp Merkezi’nde karantinaya alındığı ifade edildi.

IRAK'TAN İRANLILARA ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

Irak yönetimi, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İranlıların ülkeye girişine getirilen yasağı 15 gün daha uzattı. Irak Sınır Geçiş Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için İranlıların ülkeye girişine yönelik yasağın 15 gün daha uzatıldığı belirtildi.

KUVEYT 800 VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü İran'dan yaklaşık 800 vatandaşının tahliye işlemini tamamladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, "Gelen tüm vatandaşların sağlık durumu iyi, yeni tip koronavirüse ilişkin herhangi bir enfeksiyon belirtisi görülmedi" dedi.