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        Haberler Sağlık Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan "eris varyantı" ile ilgili açıklama

        Dr. Kara'dan "eris varyantı" ile ilgili açıklama

        Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19'un eris varyantı hakkında, "Virüs artık solunum yollu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte. Özellikle boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve hafif burun akıntılarıyla seyretmekte, biraz daha üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının hakim olduğu tabloya dönmüş vaziyette" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 08:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 08:02
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        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
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        Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19'un eris varyantına ilişkin, "Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte." dedi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, son dönemde artış gösteren Covid-19'un eris varyantına ilişkin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın videolu açıklamalarını paylaştı.

        Covid-19 salgınının geçirdiği mutasyonlar ve değişikliklere değinen Kara, şunları ifade etti:

        "Aslında hastalık ilk başladığında biz virüsü hiç tanımıyorduk, vücudumuz virüsü hiç tanımıyordu ve oldukça ağır hastalıklara neden olabiliyordu. Ondan sonrasında virüs biraz avantaj kazanıp kolay bulaşmaya başlamıştı. Ancak özellikle eris varyantına geldiğimizde şunu görüyoruz, virüs artık solunum yollu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte. Özellikle boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve hafif burun akıntılarıyla seyretmekte, biraz daha üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının hakim olduğu tabloya dönmüş vaziyette."

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        "GENELLİKLE HAFİF SEYREDİYOR"

        Eris varyantının büyüklerde ve risk grubunda ağır hastalığa neden olabildiğini belirten Kara, son günlerdeki vakalarda eris varyantının hakim olduğunun bilindiğini dile getirdi.

        Bu varyantın öncekilerden farklı olarak daha ziyade üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyrettiğini, klinik tablonun risk grubunda ağır olabildiğini ama onun dışındakilerde genellikle daha hafif seyrettiğini bildiren Kara, şunları kaydetti:

        "Bu bakımdan özellikle hijyen kurallarına uymamız, hastalık veya hasta olduğu düşünülen, boğazı ağrıyan, hapşıran, öksüren, ateşi olan kişilerin maske takması, özellikle kalabalık ortamlardan uzak durması ise bu dönemde açıkçası varyantın yayılmasındaki en önemli avantajlardan birisi olacaktır. Tabii ki aşılarımızın güncel olması ve aşılarımızın da eksiksiz olarak devamını sağlamak da bir diğer avantajımız olacaktır.

        Eris varyantının özelliklerini düşündüğümüzde daha ziyade solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretmesi, üst solunum yolu enfeksiyonu tablosuna neden olması itibarıyla önümüzdeki dönem içinde çok yoğun hastane yatışlarına neden olması veya ilave tedbir alınmasını, pandeminin erken dönemlerinde özellikle virüsün daha ağır ve ölümlere neden olarak seyrettiği dönemlerdeki tedbirin gerekliliğini şu an için en azından göstermediğini çok net olarak söyleyebiliriz."

        Telaş edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kara, hijyen kurallarına uyulması ve semptom olduğunda maske takılmasının hastalığın yayılımını önleyebileceğini söyledi.

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        #ateş kara
        #koronavirüs
        #eris
        #son dakika haberi
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