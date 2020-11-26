Hangi aşı?

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı çalışmalarında ilk olumlu sonuçlar elde edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada, "Toplam Aralık, Ocak ve Şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon doz aşı için imza atıldı. Aralık ayında asgari 10 milyon doz olmak üzere ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok, Şubat ayında da asgari 10 milyon olmak üzere toplam 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Diğer mRNA aşısı (Pfizer) için de Aralık ayında 1 milyon, ilerleyen süreçte takvim daha belirlenmedi ama 25 milyona kadar aşının verilebileceği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz" dedi.

FATİH ALTAYLI AŞI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLERİ KÖŞESİNE TAŞIDI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bugünkü köşesinde aşı ile ilgili merak edilen soruları yazdı.

Altaylı, "Son 10 ay içinde neredeyse bir hekim kadar hatta belki bazı hekimlerden daha fazla corona ve Covid ile ilgili makale okuduysam da, elbette ki sorulara yanıt verecek halim yok. Ancak bana en çok sorulan soruları, konunun en uzman kişilerine sorarak yanıtlarını size aktarabilirim" dedi.

İşte o sorular ve yanıtları...

- Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek?

- Bakan Koca’nın dün açıkladığı üzere Türkiye’ye 50 milyon doz aşı gelecekmiş. Doğrusu düne kadar benim bildiğim 25 milyon doz civarı idi. Demek ki yeni anlaşmalar da yapılmış. 50 milyon doz aşı demek, 25 milyon kişinin aşılanması anlamına geliyor çünkü Covid-19 aşısı ancak 2 doz vurulursa etkili oluyor. 25 milyon kişi 2 kere aşılanacak.

- Kimler aşılanacak? Öncelik kimde?

- Öncelik tabii ki sağlık personelinde. Ardından yaş ve morbidite durumuna göre risk gruplarına ve onun ardından toplu taşıma sürücülerine, zaruri ihtiyaç maddelerinin satıldığı yerlerin çalışanlarına ve kamu hizmetlerin yürütülmesini sağlayan personele yapılacak.

- Aşı bedava mı olacak?

- Sağlık çalışanlarına ve risk gruplarına bedava olacak. Bunun dışında para ile satılacak. Tek doz fiyatının 15 dolar civarında olması bekleniyor. Yani bir kişi yaklaşık 30 dolar yani yaklaşık 250 TL’ye iki doz aşı olabilecek. Özel sağlık sigortalarının aşıyı karşılayıp karşılamadığını bugün Rahim Ak öğrenip yazacaktır Habertürk’te.

- Ve en önemli soru: Bu aşıların hangisi daha güvenilir ve Çin aşısı güvenilir mi?

- Aşı konusunda Türkiye’nin en önemli uzmanlarına göre şu anda testleri tamamlanmış üç aşı yani Biontech-Pfizer’in Alman/Amerikan aşısı, Moderna’nın Amerikan aşısı ve Sinovac’ın Çin aşısı da güvenilir aşılar. İngiliz Oxford-AstraZeneca’nın aşısı ve Amerikan Johnson and Johnson’ın aşısı da yolda ancak onlarla ilgili elde henüz bir net bilgi yok. Çin, Alman ve Amerikan aşıları oldukça güvenli. Özellikle Çin aşısı ile ilgili tereddütler var ama uzmanlara göre Çin aşısı eski ve bildik teknoloji ile üretilen bir aşı olduğu için risk açısından diğerlerinden daha bile güvenilir olabilir. Rus aşısı ile ilgili hiçbir net bilgi olmadığı için bir şey söylemek mümkün değil.

- Bu aşılar ne kadar süre koruma sağlıyor?

- Bu konuda henüz netleşmiş bir bilgi yok. Ancak en az yaza kadar koruma sağlayacağı kesin. Biontech’in kurucusu Türk bilim insanı Uğur Şahin etkisinin çok çok daha uzun olacağını umduklarını söylüyor.