Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817'ye yükselirken, 99 bin 678 kişi hayatını kaybetti.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN UYARI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, ölüm sayılarının giderek artmasının beklenen bir durum olduğunu kaydederek “Vaka sayılarında nispeten iyiye gidiş olduğunu söyleyebilirim. Ama maalesef ölüm sayıları giderek artıyor bu da beklenen bir durum” dedi.