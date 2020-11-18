Korona Expo!

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Kovid-19 vaka sayılarında ve ölümlerde küresel bazda yeniden yükseliş yaşanıyor. Tüm dünyada yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Günlük can kaybının 100'ü geçmesi üzerine Türkiye de ikinci dalgaya karşı mücadelede yeni tedbirler açıkladı. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, artan vaka sayılarının ardından, kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının da dahil olduğu yeni önlemler açıkladı. Haftasonu 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkmanın sınırlanacağını, restoran ve kafelerde sadece paket servisi olacağını, okullardaki eğitim-öğretimin, yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Koronavirüs vaka sayısındaki artışı yavaşlatmak için ek tedbirler uygulamaya alınırken, herkes evine kapanmaya hazırlanırken, açıklamanın ertesi günü düzenlenen MÜSİAD EXPO'daki kalabalık tepki çekti.

4 GÜN SÜRECEK

Koronavirüsün en çok arttığı il olan İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün başlayan, 4 gün sürecek MÜSİAD EXPO2020, 40 binden fazla şirketi temsil eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması da hedefleniyor. 21 Kasım’da sona erecek MÜSİAD EXPO 2020, 10 salonda 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor.

GİRİŞTE HES KODU İSTENİYOR

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada ''Maske, Mesafe, Temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülen organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri giriyor ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanılıyor.TÜYAP ekibi yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise fuar alanında görev yapıyor'' denildi. Fuara girişte ziyaretçilerden HES kodu isteniyor.

Pandemi teorilerine ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarında uygun şekilde hem fiziksel hem de online şekilde hibrit olarak yapıldığı belirtilen MÜSİAD EXPO 2020’de online da ise ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması bekleniyor.

125 ÜLKEDEN 15 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ GELECEK

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD EXPO 2020’ye Venezuela’dan Özbekistan’a, Azerbaycan’dan Kıbrıs’a, Endonezya’dan Almanya’ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın gerçekleşeceğinin bilgisini verdi. Kaan,“Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talep, 125 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçinin gelecek olması, üretim-ticaret-yatırım ve istihdam adına milli makro politikalarımızı tazelediğimiz şu günlerde, bizleri ayrıca mutlu etmektedir” dedi.

TÖRENDE MESAFELİ GEZERKEN YAN YANA

Fuarın ilk günüde yaşanan bir çelişki de ayrıca gözlerden kaçmadı. Açılış törenine katılanlar mesafeli sandalyelerde oturdu. Ancak aynı kişiler bunun ardından fuar alanını arada herhangi bir mesafe bırakmadan yan yana gezdi.