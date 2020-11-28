Büytün dünya ülkeleri korona virüs aşısına odaklanmış durumda. ABD'li ilaç firması Pfizer ile BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarına göre yüzde 95 oranında koruma sağlandığı duyuruldu. Peki, Korona aşısında son durum ne? Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı fiyatı ne kadar?

KORONA AŞISINDA SON DURUM

Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşı verilerinin FDA'ye birkaç gün içerisinde acil kullanım onayı için sunulacağı bildirildi

Bloomberg HT'de yer alan bilgiye göre Moderna'nın 30 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşı yüzde 94.5 etkili oldu.

Yapılan analiz çalışmasında plasebo verilen katılımcılardan 90’ının koronavirüse yakalandığı ortaya kondu. En az iki doz aşı verilen deneklerden sadece beşi hastalığa yakalandı.

Aşı aynı zamanda en ciddi koronavirüs enfeksiyonlarını da engelliyor. Moderna'nın ise "Geliştirilen aşı genel olarak güvenli ve iyi tolare edildi, yan etkiler arasında kas ve baş ağırsı ile yorgunluk var." açıklamasında bulundu.

KORONA AŞISI DENEMELERİ BAŞLADI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor.

18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI NE?

Aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişme sonrası "Korona aşısı fiyatı ne kadar?" sorusu da cevaını arıyordu. Nihayet bu soru da cevabını buldu. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.