Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İki yer arasındaki seyahat süresi kaç dakikaya düştü?
Antalya'nın iki ilçesi arasında açılan Korkuteli-Elmalı yolu sayesinde iki lokasyon arasın 46 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Korkuteli-Elmalı yoluyla zamandan 386,8 milyon lira, akaryakıttan 106,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 493,5 milyon lira tasarruf sağlanacak. Peki, Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...
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Korkuteli-Elmalı yolu açılıyor. İki nokta arasınındaki seyahat süresini 45 dakikadan, 26 dakikaya indirecek yol sayesinde karbon salınımı 6 bin 375 ton azalacak. Peki, Korkuteli-Elmalı yolu ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...
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KORKUTELİ-ELMALI YOLU NE ZAMAN AÇILIYOR?
Korkuteli-Elmalı yolu 18 Pcak yarın hizmete açılacak.
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KORKUTELİ İLE ELMALI ARASI KAÇ DAKİKAYA DÜŞTÜ?
Projeyle, İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ettiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:
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"Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak. Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Korkuteli ile Elmalı arası 46 dakikadan 25 dakikaya indi."