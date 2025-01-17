"Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak. Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Korkuteli ile Elmalı arası 46 dakikadan 25 dakikaya indi."