Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Etabı kapsamında Afyonkarahisar ve Aksaray arasındaki 30 kilometrelik kesimi ulaşıma açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz.” dedi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, trafiğe açılan kesim ile yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edileceğini kaydetti.

Konya Çevreyolu 2. Etabı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya ulaştırma alanında 146,7 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, “Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e, batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e, doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye, güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık. Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü’nü inşa ederek Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesine kesintisiz konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik.” dedi.

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Konya’da 11 Ayrı Karayolu Projesi Devam Ediyor

Konya’nın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam bin 286 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 97 kilometreden bin 296 kilometreye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli daha modern bir yapıya kavuşturduk. Konya-Ankara Yolu’nu, Konya-Akşehir-Afyonkarahisar Yolu’nu, Konya-Aksaray Yolu’nu, Konya-Karaman Yolu’nu, Konya-Belören-Hadim Yolu’nu şehrimizin istifadesine sunduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan ve 5 bin kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’ni hizmete açtık. Alacabel Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Akşehir-Yunak Yolu, Taşkent-Balcılar Yolu, Ereğli-Halkapınar-İvriz Yolu ve Seydişehir-Bozkır Yolu gibi 11 ayrı kara yolu projemizin çalışmaları ise devam ediyor. İnşallah bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek ve Konyalı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz.”

“Konya Çevre Yolu Şehrimize Kazandırdığımız Önemli Yatırımların Başında Geliyor”

Konya’nın şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki merkezi konumunu güçlendirecek; tarım, ticaret ve sanayi birikimini çok daha üst seviyelere taşıyacak karayolu yatırımlarını sürdürdüklerin kaydeden Erdoğan, “İlk kısmı 22, 2. kısmı 46, 3. kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, projeyle Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracaklarını ve şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı sözlerine şu şekilde devam etti: “Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya’mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirilmiş olacağız. Böylelikle şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün ise 2. kısmı, Afyonkarahisar ve Aksaray arasındaki 30 kilometrelik kesimini ulaşıma açıyor, hizmete sunuyoruz.” “Ulaşımı 10 Kilometre Kısaltmış Oluyoruz” 3 adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, bir adet viyadük, 18 adet alt geçit ve 57 adet menfezin yer aldığı bu kesime tam 44 bin adet fidan diktiklerini kaydeden Erdoğan, “İkinci kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü, yani Aksaray-Adana aksı arasındaki 16 kilometrelik kesiminde çalışmalar devam ediyoruz. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. Bugün hizmete verdiğimiz Afyonkarahisar Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz.” şeklinde konuştu. Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürdüklerini belirten Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: “Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81 bin 400 ton azaltıyoruz. Çevre yolunun Konya’mız bölgemiz ve ülkemiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” "2025 Yılında da Hizmet Fırtınası Esecek" Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Uraloğlu, 2025 yılının da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin dört bir yanında hizmet ve eser fırtınası estirecekleri bir yıl olacağını söyledi. Geçen hafta AK Parti Aydın ve Denizli İl Kongrelerini gerçekleştirdiklerini de anımsatan Bakan Uraloğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu’muzun resmi açılışını gerçekleştirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşamıştık. Bugün de Konya İl Kongremizin ardından Konya Çevre Yolu 2. Etabı’nı açmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah, Kayseri İl Kongremizden önce de Kayseri Havalimanımızın yeni terminal binasının resmi açılışını gerçekleştireceğiz.” dedi.

“Konya’nın Ulaşım ve İletişim Altyapısına 146,7 Milyar Lira Yatırım Gerçekleştirdik” Konya’nın İpek Yolu üzerinde yer alması bakımından tarih boyunca Anadolu’nun en önemli yerleşimlerinden olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktasıdır. Bu nedenle Konya’nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları büyük önem taşıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın liderliğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Konya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 146,7 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 286 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 97 kilometreden bin 296 kilometreye çıkardık.” “Akdeniz ve İç Anadolu'yu Ayıran Torosların 4 Dakikada Geçilmesini Sağladık” Uraloğlu, Konya-Ankara Yolu, Konya-Afyonkarahisar Yolu, Konya-Aksaray Yolu, Konya-Karaman Yolu, Konya-Seydişehir Yolu, Konya-Beyşehir Yolu, Beyşehir-Seydişehir Yolu ve Konya-Belören-Hadim Yolu gibi önemli projeleri tamamladıklarını belirtti. Uraloğlu ayrıca Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’ni de hizmete açtıklarını anımsatarak “Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladık. Uluslararası Yol Federasyonu’nun Global Başarı Ödülleri kapsamında kalite yönetimi kategorisinde birincilik ödülüne layık gördüğü Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya’da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk.” açıklamasında bulundu. Konya Çevre Yolu 122 Kilometre Uzunluğunda Projelendirildi Bakan Uraloğlu, Konya Çevre Yolu’nu toplam 122 kilometre uzunluğunda 3 etap halinde, 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini belirtti. Uraloğlu, “Konya’nın taşıdığı transit trafik yükünü çevre yoluna aktararak, tarım, turizm, ticari ve sanayi faaliyetleriyle giderek büyüyen ilimizin ulaşım altyapısının gücüne güç katacak bir projedir.” ifadelerini kullandı.

Yolun 22 kilometre uzunluğundaki ilk etabı 2020 yılında hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, “Şimdi, 46 kilometre uzunluğundaki 2. etabının 30 kilometrelik Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara ve Konya-Aksaray yollarının arasındaki kesimlerini de bitirdik. Böylelikle yolumuzun 52 kilometresini tamamlamış olduk. 2.etabın kalan son 16 kilometrelik Aksaray – Adana aksı arasında ki çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz orayı da bu sene sonunda trafiğe açmaktır.” dedi. Seyahat Süresi 17 Dakikaya Düştü Bakan Uraloğlu, bugün trafiğe açılan kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 adet altgeçit ve 57 menfez inşa ettiklerini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Doğayı korumak için de 44 bin fidan diktik. Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı, trafiğe açılan bu kesim ile 10 kilometre kısalttık. Mevcut seyahat süresini de 49 dakikadan 17 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan da 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 81 bin 400 ton azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız.” Türkiye’nin kalkınmasına, vatandaşa iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yolları, köprüleri, limanları ve tünelleri inşa ederek destek verdiklerini belirten Uraloğlu, “İnanıyorum ki Konya Çevre Yolu’muz da ülkemizin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olmuştur.” dedi.