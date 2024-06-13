5. FREDDY KRUEGER (ELM SOKAĞINDA BİR KABUS)

"Bir, iki, Freddy senin için geliyor..."

Freddy Krueger (Robert Englund), tüm slasher kötü adamlarının en eşsiz ve en tehlikelisidir, çünkü kurbanlarının rüyalarını işgal edebilir. Ve Krueger birini rüya aleminde öldürürse, o kişi gerçek hayatta da ölür.