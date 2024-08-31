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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ! Son dakika: Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde 65 yaşındaki Murat Sefer Aksoy, dirgen ile yavru köpeği öldürdü. Akli dengesi yerinde olduğu öğrenilen Aksoy tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:49 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:49
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        Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde Murat Sefer Aksoy (65), dirgenin sivri uçları ile defalarca vurduğu yavru köpeği öldürdü. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan Aksoy tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çimenceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Murat Sefer Aksoy, yol kenarında bulunan bir yavru köpeğe saldırdı.

        Elinde toprak yumuşatmak, çimleri havalandırmak, saman ve gübre taşımak gibi amaçlarla kullanılan tarım aleti dirgen bulunan Aksoy, bir yandan ayağı ile yavru köpeğin boynuna bastı, bir yandan da dirgenin sivri uçlarını hayvanın vücuduna sapladı.

        O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; Aksoy'un dirgeni hayvana defalarca sapladığı görüldü. Vatandaşların tepkisine aldırmayıp, çevredekilere hakaret yağdıran Aksoy, yavru köpeği dirgenle öldürdü.

        TUTUKLANDI

        Çimenceğiz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen Aksoy, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Sefer Aksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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