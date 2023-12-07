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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da öldürülen Aşkın Kaya'nın kardeşinin düşmanları nedeniyle cinayete kurban gitti anlaşıldı

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!

        Adana'da, tek başına yaşadığı metruk binada cesedi bulunan 29 yaşındaki Aşkın Kaya´nın, otopsisinde tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kaya´nın kardeşi 25 yaşındaki Emrah Kaya´nın , geçen yıl öldürülen 23 yaşındaki Muhammet Saydam ile katili 25 yaşındaki Kadir Tunç´u barıştırma bahanesiyle buluşturduğu, Saydam ailesinin de bu nedenle Emrah Kaya'ya kin güttüğü ortaya çıktı. Cezaevinde olması sebebiyle Emrah Kaya´nın yerine ağabeyi Aşkın Kaya´yı öldürdüğü belirlenen 30 yaşındaki Yasin Saydam, Kocaeli´de yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:05
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        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
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        Adana'da olay, 5 Eylül günü Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde meydana geldi. Aşkın Kaya´nın (29) yaşadığı metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine komşuları, polise ihbarda bulundu.

        CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre eve giren ekipler, Kaya´nın çürümeye başlamış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Kaya´nın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

        BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULDU

        Otopside Kaya´nın, 2 Eylül´de başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

        CİNAYETİ ÖZEL EKİP AYDINLATTI

        Olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada 8 Haziran 2022´de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle Muhammet Saydam´ın (23), Kadir Tunç (25) tarafından öldürüldüğünü, Aşkın Kaya cinayetinin de bu nedenle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

        KARDEŞİ TARAFLARI BARIŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞ

        Kaya´nın, `kasten yaralama´ suçundan cezaevinde olan kardeşi Emrah Kaya´nın, olay günü Saydam ile katili Kadir Tunç´u barıştırma bahanesiyle buluşturduğu belirlendi. Saydam ailesinin, Muhammet Saydam´ın öldürülmesinden Emrah Kaya´yı sorumlu tuttuğu, cezaevinde olması sebebiyle ağabeyi Aşkın Kaya´nın öldürüldüğü öne sürüldü.

        BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

        Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, cinayetin yaşandığı bölge ve güzergahta incelediği bin saatlik kamera görüntüsü ışığında, Aşkın Kaya´yı evinde öldürdüğü belirlenen Saydam´ın ağabeyi Yasin Saydam´ı (30) takibe aldı. Şüphelinin, olaydan hemen sonra Kocaeli´ye kaçtığı ve sahte kimlik kullandığı saptandı.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis, cinayet şüphelisi Saydam ile ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni Berat S., arkadaşı Mehmet Şirin U. ile 6 akrabasını teknik takiple tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        CİNAYETİ REDDETTİ, TUTUKLANDI

        Adana Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilerden Yasin Saydam, cinayeti kendinin işlemediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından `kan gütme saikiyle adam öldürme´ suçundan adliyeye sevk edilen Yasin Saydam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Berat S. ve Mehmet Şirin U. adli kontrol şartı, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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