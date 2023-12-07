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        Haberler Dünya ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti!

        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti!

        ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bir üniversitenin kampüsünde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında silahlı saldırganın da olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 08:50 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:50
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          ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta bir üniversitenin kampüsüne giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açtı. İnsanları hedef alan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

        • 2

          Polis, güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli bir yere gitmeleri tavsiye edildi.

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          Gerçekleşen saldırıda, saldırgan dahil 4 kişi hayatını kaybetti.

        • 4

          Yetkilier, saldırganın kimliğini henüz paylaşmazken Associated Press'e konuşan bir kaynak, saldırganın daha önce üniversiteye iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

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          İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkiliye göre, saldırgan daha önce Kuzey Carolina'daki East Carolina Üniversitesi'nde çalışıyordu. Nevada Üniversitesi'ne yaptığı başvuru ise olumlu sonuçlanmadı.

        • 6

          BIDEN: BUNUN NORMALLEŞMESİNE İZİN VEREMEYİZ

          ABD Başkanı Joe Biden saldırının korkunç bir şiddet eylemi olduğunu dile getirdi ve "Sadece bu yıl 600'den fazla kitlesel silahlı saldırı ve silahlı şiddet eylemi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti. Bunun normalleşmesine asla izin veremeyiz" dedi.

        • 7

          SİLAHLI SALDIRI ALARMI VERİLMİŞTİ

          Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde saat 11.45’te silahlı saldırı alarmı verilmiş, polis tarafından yapılan açıklamada üniversitenin Beam Hall binasında "aktif bir silahlı saldırı" yaşandığı belirtilmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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