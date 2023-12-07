Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle bugün Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

"KOMŞULARLA AŞILAMAYACAK SORUN YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti öncesinde Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini, komşularıyla aşılamayacak hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, önceki günlerde "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa" ve "kazan kazan formülüne" dair yaptığı açıklamalara ilişkin şunları söyledi:

"Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Geçmişimiz itibarıyla iç içeyiz. Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor, iki ülke olarak bunun farkındayız. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında anlaşmazlıklara yol açmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir. İşte ben bu manada ilişkilerimizde 'yeni bir sayfadan', 'kazan-kazan' ilkesinden bahsettim. 'Kazan-kazan' anlayışı zaten Türkiye'nin uluslararası ilişkilere, diplomasiye yaklaşımının temelinde yatıyor."