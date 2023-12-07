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        O kentte AVM'nin yılbaşı süslemesi tepki çekti! AVM yönetiminden açıklama geldi

        Rize'de hediye paketi, fiyonk konseptiyle ışıklandıran alışveriş merkezinin dış cephe süslemesi, "haç işareti"ne benzediği iddiasıyla kentte tartışma konusu oldu. Tepki çeken süslemeye ilişkin Müftü Mahallesi'nde yer alan AVM yönetiminden açıklama geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:10
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        O kentte tepki çeken süsleme!
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        Rize'de hediye paketi, fiyonk konseptiyle ışıklandıran alışveriş merkezinin dış cephe süslemesi, "haç işareti"ne benzediği iddiasıyla kentte tartışma ve eleştiri konusu oldu.

        DHA'nın haberine göre, Müftü Mahallesi'nde yer alan AVM'de, yılbaşı nedeniyle süsleme çalışması başlatıldı. AVM'nin ön cephesindeki cam yüzeye hediye paketi şeklinde ışıklandırma düzeneği konuldu. Sosyal medyada bazı paylaşımlarda "haç işareti"ne benzetilen süsleme, kentte eleştiri ve tartışmalara neden oldu.

        "BİR KARALAMA KAMPANYASI"

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        AVM yönetimi, gelen tepkiler üzerine yazılı açıklamada bulunarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Işıklandırmanın tamamlanmadığı belirtilen açıklamada, "Hediye paketi konseptinde gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla ilgili olarak, sosyal medya platformlarındaki yanlış anlamaların düzeltilmesi amacıyla bir açıklama yapma gereği duymaktadır. Alışveriş merkezlerinin hediye alma noktası olduğu düşüncesiyle hareket edilerek, kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma projesi, henüz tamamlanmış değildir. Şu anda paylaşılan görsellerin, gerçeği yansıtmayan ve bir karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz" denildi.

        "HALKIMIZIN HASSASİYETİ BİZİN İÇİN ÖNCELİKLİDİR"

        Yanlış anlaşılma olduğu aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        "AVM tamamen yerli ve Rizeli bir ortaklık yapısıyla, önceliği Rize'ye sosyal ve kültürel bir alan oluşturmak için hayata geçirilmiş ve bu yönde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan haberlerin yanıltıcı olması, sadece AVM'yi değil, aynı zamanda Rize'nin ekonomisini ve istihdamını da olumsuz etkilemektedir. Kuruluşumuzun itibarının doğru bir şekilde korunması için gerekli adımları atmaya kararlı olduğumuzu vurgularken, adımızın yanlış haberlerle anılmasına sebep olanlarla ilgili olarak, bu tür eylemlere karşı her türlü hukuki süreci başlatacağımızı belirtmek isteriz. Rize halkının hassasiyeti bizim için önceliklidir. Ancak, bu tür yanlış anlamaların giderilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması için bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz."

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