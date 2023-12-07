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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama OpenAI CEO'su Sam Altman kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu - Teknoloji Haberleri

        Sam Altman yılın CEO'su seçildi

        Çalkantılı geçen kasım ayının ardından Time Dergisi Sam Altman'ı, 2023 Yılın CEO'su olarak seçtiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:22
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        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
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        Dünyanın önde gelen üretken yapay zeka chatbotlarından, tüm teknoloji dünyasının gözlerini üzerine toplayan ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI'ın kurucu ortağı Sam Altman oldukça karışık bir kasım ayını geride bıraktı. OpenAI şirketinin yönetim kurulunun kendisine karşı oy kullanarak görevinden alması tüm dünyada bomba etkisi yaratmıştı. Microsoft elini çabuk tutarak aynı gün Altman'a bir iş teklifi yapmış ancak tepkilere kayıtsız kalamayan yönetim kurulu tarafından Sam Altman bu durumdan 5 gün sonra görevine yeniden getirilmişti.

        'YAŞANACAK 10 ÜZERİNDEN 10 ÇILGIN ŞEY'

        2023 Kasım'ını bu denli çalkantılı bir süreçle geçiren Altman, seneyi ise 'Yılın CEO'su' ödülü ile kapatıyor. Time Dergisi 2023 Yılın CEO'su olarak OpenAI'ın başındaki Sam Altman'ı seçtiğini duyurdu. Dergide, Sam Altman'ın, kurucu ortağı olduğu bir şirketi kaybederek oldukça garip bir Şükran Günü geçirmek zorunda kaldığında, ancak beş çılgın günün ardından eski görevine getirildiğinde başından geçenler 'yaşanacak 10 üzerinden 10 çılgın şey' olarak vurgulandı.

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