Korkulan sürüngenlerin en büyüğü: Dünyanın en büyük 8 yılanı!

3. RETİKÜLE EDİLMİŞ PİTON

Bir başka Güney Asya yerlisi olan piton, kendisine adını veren, yinelenen elmas şekillerinden oluşan bir desenle süslenmiş olup, günümüzde Dünya üzerindeki en uzun yılan olarak tanınmaktadır. 1912 tarihli bir hesap, yakalanan bir pitonun uzunluğunun 10 m olduğunu tipik bir okul otobüsünün uzunluğu iddia ediyor, ancak bu rakamın doğrulanması zor.