Korku filmi gibi... Karanlık oda!

AA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yeni Mahalle sakinleri, bir apartmanın 5. katında yaşayan aileden kimsenin dışarıya çıkmaması üzerine durumu Gölcük Kaymakamlığı'na bildirdi.

EVDE 6 KİŞİ YAŞIYORDU AA'da yer alan habere göre harekete geçen ekipler, evde 23 yaşında zihinsel engelli kadın ile 2 yaşındaki çocuğu, annesi, 2 kardeşi ve anneannesinin yaşadığını belirledi.

KARANLIK ODADA BULUNDU 80 yaşındaki anneannenin alzaymır hastası olduğu, zihinsel engelli kadının karanlık bir odada kaldığı tespit edildi. İncelemenin ardından 6 kişi, Kocaeli Valiliği tarafından koruma altına alındı.

ALTI AY ÖNCE ANNEANNESİNİN YANINA GELMİŞ Gölcük Belediyesi ekipleri de kullanılmayan çok fazla eşya bulunan evi temizledi. Öte yandan zihinsel engelli kadın ile yakınlarının yaklaşık 6 ay önce anneannesinin yanına geldiği öğrenildi. Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, ekiplerin evde inceleme yaptığını, evde bir yatalak ve bir zihinsel engelli kişinin bulunduğu söyledi.

AİLE FERTLERİ KORUMA ALTINA ALINDI Aile fertlerinin, çocuklara bakacak durumda olmadığının, öz bakımlarını da yapamadıklarının belirlendiğini aktaran Yavuz, aile fertlerinin koruma altına alındığını, ihtiyacı olanların rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü kaydetti.