Korku dolu anlar! Atlamaktan son anda vazgeçti

İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısına çıkan kadın atlamaktan son anda vazgeçti. Bitkin düşüp bayılan genç kadın polis tarafından çatının iç bölümüne çekilip sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Yalvaç ilçesine bağlı Görgü Bayram Mahallesi'nde yaşandı. 30 yaşlarındaki S.P. isimli kadını Yalvaç Kaymakamlık Lojmanı yanında faaliyeti durdurulmuş olan inşaatın çatısında görenler durumu polis ve ağlık ekiplerine haber verdi.

ATLAMAKTAN VAZGEÇTİ, BULUNDUĞU YERE YIĞILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatının ucuna kadar gelen kadının bulunduğu yerin altına branda açtı. Polis ve sağlık ekipleri de çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalışırken esnaf bir kadın da destek verdi.

Yaklaşık yarım saat süren çabaların sonunda çatının uç kısmında oturan kadın atlamaktan vazgeçerken bitkin düşüp bulunduğu yere yığıldı. S.P. isimli kadın polis tarafından çatının iç bölümüne çekilirken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.