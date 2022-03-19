Korkmaz Karaca ameliyat oldu

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, İstanbul Amerikan Hastanesi'nde, kalın bağırsak divertikülit ameliyatı oldu.

Ameliyatı, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ameliyatını yapan Prof. Dr. Dursun Buğra gerçekleştirdi.

Karaca, ameliyat öncesinde Twitter'dan yayınladığı video mesajında "Endişe edecek, telaşlanacak bir şey yok inşallah çok kısa sürede kavuşacağız. Ancak belli bir süre dinlenmem gerekecek" dedi.