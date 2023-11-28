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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Körfez ülkeleri için stratejik ortaklık - Teknoloji Haberleri

        Körfez ülkeleri için stratejik ortaklık

        e-ticaret platformlarından Trendyol, Suudi Arabistan'ın önde gelen perakende ve yaşam tarzı ekosistemi oyuncusu Cenomi Grup ile Körfez ülkelerinde e-ticaretin dönüşümünde kaldıraç etkisi yapacak stratejik ortaklık kuracağını duyurdu. Stratejik işbirliği kapsamında moda ve yaşam alanlarına odaklanacak platform, Trendyol'un kısa süre önce faaliyete geçtiği altı Körfez ülkesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'de hizmet verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:50
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        Körfez ülkelerine stratejik ortaklık
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        Önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Suudi Arabistan’ın en büyük perakende ve yaşam tarzı ekosistemi oyuncusu Cenomi Grup ile Körfez ülkelerinde faaliyet gösterecek yeni moda ve yaşam tarzı platformu için stratejik işbirliğine yönelik niyet mektubu imzaladığını açıkladı.

        İş birliği çerçevesinde, Trendyol’un Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’de hizmet veren mevcut platformu önümüzdeki aylarda yenilenerek farklı kategorilerde geniş ürün seçenekleri sunacak. Platform, Trendyol ekosisteminin geniş satıcı tabanı ve Trendyol’un kendi markalı ürünleri ile Cenomi’nin geniş ürün seçkisini aynı çatı altında buluşturacağı belirtildi.

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        SİPARİŞ HACMİ 15 MİLYONU GEÇTİ

        Ağustos ayında Körfez ülkelerinde faaliyete başlayan Trendyol’un mobil uygulaması kısa süre içerisinde hem Suudi Arabistan hem BAE’de en çok indirilen alışveriş uygulaması konumuna gelmiş, ve kasım ayı itibari ile günlük 30 bin sipariş adedine ulaşmış durumda. Yeni platform, bu büyüme ivmesini daha da yükseltecek ve 2024 yılı toplam sipariş hacmini 15 milyonun üzerine çıkaracak.

        Yeni platforma İngilizce ve Arapça dillerinde hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden erişilebilecek. Platform, Cenomi'nin Suudi Arabistan'daki alışveriş merkezlerindeki yerel çoklu kanallarının da dahil olacağı, hem müşteriler hem de markalar için uçtan uca kusursuz bir deneyim sunacak olan uluslararası ve yerel bir lojistik altyapısı kullanacak.

        Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgedeki yatırımcılarımız ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) desteğiyle, Trendyol’un Körfez ülkelerindeki genişlemesi en önemli büyüme stratejilerimiz arasında yer alıyor. Bölgedeki müşterilere heyecan verecek bir online perakende deneyimi sunmak için Orta Doğu'nun en dinamik alışveriş ve yaşam tarzı markası Cenomi ile ortaklık yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni platform, yüksek kaliteli Türk ürünlerini ve uluslararası markaları halihazırda ulaştırmakta olduğumuz bölgedeki faaliyetlerimizi daha da güçlendirirken; her iki şirketin ortak bilgi birikimi ve uzmanlığının yanı sıra, kendi pazarlarında öncü konumda oldukları müşteri deneyimi yetkinliklerinden güç alacak" dedi.

        "51 BİNDEN FAZLA SATICI İHRACAT YAPIYOR"

        Çetin, “Trendyol olarak 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcımızın ihracat yapmasına imkan sağladık. Çoğunluğunu ilk kez ihracat ile buluşturduğumuz satıcılarımız son iki yılda yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Körfez ülkelerinde ise şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon adet “Made in Türkiye” etiketli ürün satıldı. Yakın vadede Körfez ülkelerinde 10 milyon farklı ürünün platformumuzda yer almasını hedefliyoruz. Kasım ayı sonuna kadar da 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

        Cenomi Grup CEO’su Mohamad Mourad ise “Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile Körfez Bölgesi’ndeki müşteri ve markalara benzersiz bir e-ticaret deneyimi sunmak için güçlerimizi birleştirmiş olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yeni platform, Trendyol’un dünya standartlarındaki teknolojisi ve güçlü satıcı ekosistemini; Cenomi’nin geniş ürün seçkisi, yerel çoklu kanalları, uçtan uca teslimat ve müşteri deneyimi alanlarında sahip olduğu bölgesel tecrübesiyle birleştirecek. Bu yeni girişimle, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinde lider markaların büyümesinin itici gücü olma misyonumuzu sürdürüyoruz” diye konuştu.

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