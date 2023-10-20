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        Haberler Sağlık Korelilerin güzellik yemini: 3 saniye kuralıyla cildinizi tazeleyin!

        Korelilerin güzellik yemini: 3 saniye kuralı cildinizi yepyeni bir görünüme kavuşturabilir

        Korelilerin güzellik ürünleri dünyanın dört bir yanında mağazalarda yerini alıyor olsa da ciltleri ile ünlü olan Koreliler güzelliklerini uyguladıkları rejime borçlu. Kore cilt bakım rutinleri genellikle 10 adımdan oluşuyor ve bu adımlardan birisi de nemlendiriciyi yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra sürmek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:40
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        • 1

          KORELİLERİN 3 SANİYE KURALI

          Kore cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmez uygulamalarından birisi yüzünüzü hemen yıkadıktan sonra kurulamadan nemlendirici sürmek. Böylelikle cilt ürünleri daha iyi ve daha hızlı emiliyor. Cildin dış tabakası bir kalkan görevi gördüğü için canlı hücreler ile cilt bakımı bileşenlerine karşı direnç gösterebilir.

        • 2

          CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ DAHA AKTİF HALE GELİYOR

          Ancak cildiniz yeterince nemli olursa ve bu nemlendirmeyi yüzünüzü yıkadıktan 3 saniye içerisinde yaparsanız diğer ürünler daha aktif hale gelir.

        • 3

          Nemlendirciyi hızlı uygulamak bir süre sonra gözle görülür parlaklık ve canlanma sağlayacaktır. Nemlendiricinizi düzensiz kullanmak veya doğru kullanmamak cilt yüzeyinin altındaki bezlerin kurumasına neden olduğu için sebum üretmesini sağlar.

        • 4

          Uygulayacağınız bu 3 saniye kuralı ile cildiniz eskisinden daha canlı ve sağlıklı görünürken aynı zamanda güneşten de korunacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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