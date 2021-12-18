Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan ve bir anda yıldızı parlayan Koray Avcı, Twitter üzerinden bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Yorumundan dolayı eleştirilen şarkıcı, sosyal medyada tepki çekti.

Avcı'nın verdiği cevapta "Şu" demesinden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcıyı eleştirdi. Avcı hakkında, "Sana sevgisini gösteren insana 'şu' diye cevap vermişsin" ve "Herkes !sanatçı' olamıyor" gibi yorumlar yapıldı.