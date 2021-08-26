"Böyle sahneler beni daha çok heyecanlandırıyor"

Koray Avcı: Böyle sahneler beni daha çok heyecanlandırıyor - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Koray Avcı, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. "Bize Boğaz'ın kenarında şarkı söyleme imkanı verdiği için Polat Yağcı'ya teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek konsere başlayan Avcı, "Sarhoş Gibiyim" şarkısını seslendirdi.

Koray Avcı, söylediği şarkılarla Kuruçeşme'de muhteşem bir müzik şölenine imza attı. "Bu akşam özel misafirlerimiz var ve sahnede Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Kayahan, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal..." diyen Avcı, Türk müziğinin efsane isimlerini şarkılarıyla sahnesinde andı.

"BÖYLE SAHNELER BENİ DAHA ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Heyecanlıyım, ilk kez burada sahneye çıkacağım. Burada daha önce çok konser olmuş ama bize kısmet olmamıştı. 6'ncı yılımızda ilk sahnemiz. Umarım çok güzel olur ve bir daha sahne alırız. Kuruçeşme Açıkhava'ya geldiğimde Instagram için bir video çektim ve şöyle söyledim; deniz kenarında şarkı söyleyeceğim. O kadar inanamıyorum ki Boğaz'ın kenarında, köprünün altında şarkı söylüyorum. Her çıktığım sahnede heyecanlıyım ama böyle büyük sahneler beni daha çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

MAHZUNİ İLE DÜET

Avcı, konserin sonuna doğru Aşık Mahzuni'nin torunu Yiğit Mahzuni'yi sahnesine aldı. İkili, birlikte "Dokunma Keyfine", "Mevlam İki Göz Vermiş" ve "Zalım" şarkılarını seslendirdi.

Yiğit Mahzuni'nin sazı ve yorumuyla eşlik ettiği şarkılar, Koray Avcı'nın düeti ile zirveye ulaştı. İkilinin performansı Kuruçeşme'yi dolduran müzikseverleri mest etti. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.