"BENİM YILDIZLARIM BENİ İZLEYEN İNSANLAR"

Koray Avcı, ünlü isimlerin, "mega" ya da "süperstar" gibi ünvanları kullandığını ve bu duruma nasıl baktığı sorusuna, "Benim yıldızlarım beni izleyenler..." yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Gökyüzüne baktığın zaman hangi yıldızın ne kadar büyük olduğunu ışığından anlamazsın, yaklaşman lazım. O yüzden beni bir yıldıza koymayın ben gezegeni elime almaya, onlarla olmaya çalışıyorum. Bir yıldızla kalsaydık çok bir şey olmazdık, benim yıldızlarım beni izleyen insanlar. Onların hepsini bir araya getirince bir şey oluyor, siz bana gökyüzü deyin. Yıldız bana göre olmaz.