Köprüyü kapatmıştı! Tahliye edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bomba süsü verilmiş düzenekle üzerinde "SMA" yazılı araçla trafiğe kapattığı gerekçesiyle yargılanan sanık Resul Can Çatı'nın tahliyesine karar verildi.

AA'da yer alan habere göre İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Resul Can Çatı ve avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık Çatı, daha önce sosyal medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünü, üzüldüğü için buna dikkati çekmek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaptığı davranıştan pişmanlık duyduğunu, amacının trafiği tehlikeye sokmak olmadığını ifade eden Çatı, "Suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Daha önce bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanmam için ilaçlar verdi. Tutuklu kaldığım süre de nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum". diye konuştu.

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Sanığın annesi olan tanık Gülay Çatı da oğlunun böyle bir eylem yapacağından haberinin olmadığını anlatarak, "İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Resul Can Çatı'nın, tutuklu geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.