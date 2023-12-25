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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde scooter kullanan sürücüye para cezası

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde scooter kullanan kişiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kimliği belirlenen sürücüye yasak olmasına rağmen köprüde scooter kullandığı için para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:16
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        Köprüde scooter kullanımına para cezası!
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde geçtiğimiz Cumartesi günü scooterla ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yasağa aldırış etmeden köprüye giren sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması da dikkat çekti.

        DHA'nın haberine göre köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye bin 387 lira para cezası kesildi.

        Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde meydana geldi. Bir sürücü yasak olmasına rağmen köprüde scooter kullandı. Güvenlik ekipmanı olmadığı görülen scooter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

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        O anlar seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra, scooter sürücüsü O.P. köprü çıkışında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

        O.P.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun trafik levha, cihaz ve işaretlerine uymamak maddesinden 436 lira, scooterın otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km üzerindeki karayollarında kullanılmaması maddesine istinaden de 951 lira olmak üzere toplam bin 387 lira para cezası kesildi.

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