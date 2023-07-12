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Katma Değer Vergisi'ne yapılan zammın ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde de artış yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü KGM, KDV zammının ardından 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Osmangazi köprülerinin yeni geçiş ücretini duyurdu. İşte 2023 Temmuz KDV zammı ile yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri...

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KÖPRÜ VE OTOYOLA KD ZAMMI!V Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi. 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol geçiş ücretleri fiyatı arttı. 7 Temmuz Cuma günü alınan kararla yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye yükselmişti. Zamlar pazartesinden itibaren piyasayı etkilerken köprü ve otoyol ücretleri de arttı.

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KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL'den 8,50 TL'ye yükseldi.

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Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL'den 140 TL'ye yükseldi.

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Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye yükseldi.